Gasperini ribadisce: “Per noi è stato un grande orgoglio mettere dietro di 10 punti la Fiorentina”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo casalingo per 3-1 contro il Verona. Queste le sue parole registrate da Tutto Atalanta

Vittoria importante: è la risposta che si aspettava dopo le ultime 2 sconfitte?

“L’Atalanta ha sempre cercato di fare il massimo. Ringrazio i giocatori per aver fatto 61 punti, in una stagione con traguardi richiesti e forse esagerati. Abbiamo sempre combattuto con le big, abbiamo dato 10 punti e messo dietro squadre come la Fiorentina e tutte quelle che ci sono dietro in classifica, non è ancora consolidata l’Europa e i 3 punti di oggi sono importanti. Centrare quest’anno l’Europa sarebbe un traguardo superiore alle altre stagioni”.

Il punto sugli infortunati?

“Zappacosta si è fatto una distorsione alla caviglia: vedremo in settimana. Per Boga sarà difficile il rientro, mentre gli altri sono infortuni di lungo corso”.

L’Atalanta sa stare dentro le partite.

“Quando ringrazio la squadra è perché, sotto questo aspetto, siamo stati sempre positivi e propositivi. Abbiamo fatto tanto, avere sotto squadre come quelle che abbiamo noi è una grande cosa. Abbiamo sempre avuto voglia di fare, nonostante un’aspettativa esagerata. Un settimo posto accertato è già tanta roba: ci piacerebbe raggiungere l’Europa League, soprattutto grazie ai nostri risultati”.

Quest’anno le è mancata l’Europa?

“A me è mancata molto dopo 5 anni consecutivi, come a tutto l’ambiente. Ti aiuta a crescere e a capire come sia il calcio non solo in Italia”.

A che punto è la crescita di Hojlund?

“Le qualità ci sono tutte, i presupposti per emergere anche. Si è fatto notare subito per la voglia di sfondare: dopo la prima sosta ha avuto un momento straordinario, poi troppe voci lo hanno distratto per i tre gol in Nazionale e poi ha avuto un infortunio. Il gol dimostra al sua potenza e, se saprà migliorare sé stesso, potrà avere delle soddisfazioni. Ha 19 anni, ma è assolutamente sano e maturerà a livello calcistico e non solo”.

Lei resterà?

“Sono molto felice, raggiungere l’obiettivo è la cosa più importante. Speriamo tanto di raggiungere l’Europa”.

