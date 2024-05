Gasperini non farà turnover: con la Fiorentina in campo la formazione migliore

Domenica alle 18 si chiude la stagione calcistica con il tanto chiacchierato recupero tra Atalanta e Fiorentina, le due squadre arrivano alla partita con il morale opposto: i primi con la qualificazione in Champions e con l’Europa League in bacheca, mentre i viola affrontano la trasferta dopo la sconfitta di Atene che brucia ancora. Sarà certa l’assenza di De Roon che si è infortunato in finale di Coppa Italia, dovrebbe mancare Kolasinac, mentre si rivedranno Hateboer e Ederson. Lookman e De Ketelaere sono in ballottaggio per un posto in attacco, offrendo diverse soluzioni offensive alla squadra. La seduta di allenamento di oggi pomeriggio a Zingonia sarà cruciale per definire le scelte finali del tecnico. Ma l’intenzione di Gasperini è di schierare la formazione migliore per consolidare il terzo posto.