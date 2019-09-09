Gasperini: "Muriel fortissimo, ma segni di più. Lo voglio vicino alla porta. Va al tiro in un secondo.."

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato così all'Eco di Bergamo sul nuovo attaccanteLuis Muriel. Eccole sue parole sull'ex attaccantw della Fiorentina : "Io sono dell'idea che lui sia...

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato così all'Eco di Bergamo sul nuovo attaccanteLuis Muriel. Eccole sue parole sull'ex attaccantw della Fiorentina : "Io sono dell'idea che lui sia un centravanti. Se si convince a stare lì davanti, più vicino che può alla porta..lui può fare tantissimi gol. Più si allontana, più si perde. Ha sempre segnato 6-7 gol a stagione, una miseria. Io vedo cose diverse, Muriel è forte lì davanti e tira in una frazione di secondo… Sbaglierò ma è un centravanti".

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