“Ha più possibilità l’Inter in Champions o la Fiorentina in Conference?”. A margine dell’evento Inside The Sport, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così risposto alla domanda dei media presenti, dando grande fiducia alla Fiorentina: “La Champions è difficile, è una competizione fatta di episodi. La Fiorentina ha una grande chance, è già arrivata in finale. Quest’anno può vincerla”.