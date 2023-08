Gasperini, bordate alla società: “Non c’è umiltà, sarà un campionato duro, le chiacchiere servono a poco”

Gianpiero Gasperini ha parlato a Dazn dopo la sconfitta della sua Atalanta contro il Frosinone, queste le sue parole:

“Non abbiamo sbagliato l’approccio semplicemente andavano notevolmente più forte di noi, non è la prima volta che accade, facciamo fatica a tenere questi ritmi contro squadra rapide e tecniche, ci hanno messo in difficoltà, il secondo gol è un regalo e questo ti mette nella condizione di dover fare un’impresa. Abbiamo mancato gol facili e quindi viene fuori questa partita.

Noi abbiamo delle caratteristiche, in certe situazioni andiamo in difficoltà, poi quando andiamo sotto riusciamo a fare anche delle buone cose. Questo è un campionato nuovo, da queste due partite penso che per l’Atalanta sarà un campionato molto duro, dobbiamo avere grande umiltà, cosa che probabilmente c’è un pò meno, per cercare di capire che campionato possiamo fare e con quali risorse. Le chiacchiere servono a poco, la realtà è quella del campo.

Il problema non sono i tifosi, loro ci seguono, hanno entusiasmo e devono sognare, è giusto che lo facciano. Siamo noi che dobbiamo capire cosa vogliamo fare e quali sono gli obiettivi. I miei obiettivi in questo momento li vedo complicati rispetto all’immaginazione, poi spero tanto di sbagliarmi, vediamo come vanno le prossime partite. Il mio non è un appello ma una mia considerazione, non so quanto possa valere. Giochiamo qualche partitella e ci renderemo conto di quello che potremmo fare. Si è un po sottovalutato il risultato dello scorso anno, è stato un risultato straordinario”

LA SITUAZIONE AMRABAT