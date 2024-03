Gasperini attacca il giornalista: “Stai dicendo cose false, quando sei a bordo campo riporti quello che vuoi”

Molto nervoso Gasperini nel post partita dopo la sconfitta contro il Bologna. Davanti alla telecamere di Dazn il tecnico nerazzurro se l’è presa immediatamente con il giornalista Giovanni Barsotti che era a bordo campo e che gli ha chiesto il motivo delle sue parole contro la squadra nei minuti finali della gara: “L’ho sentita nel recupero molto critico nei confronti della squadra, come mai?”

Da qui la furia di Gasperini: “Ti sbagli proprio, abbiamo fatto una grande partita non so cosa hai sentito, riporta le cose giuste se no non ci siamo”

Il giornalista ribatte: “Nel recupero del secondo tempo l’ho sentita critica verso la squadra ma era comprensibile visto che era la fine della partita”

Gasperini non ci sta: “Ti sbagli di grande, quando siete a bordo campo a volte riportate delle cose che sentite voi o che vi fa comodo nella trasmissione riportare. Non è possibile che ci sia stata questa situazione perché abbiamo fatto una grande partita, al di fuori di un blackout nei minuti iniziali del secondo tempo, nei 90 minuti abbiamo fatto una grande partita e nel primo tempo potevamo fare più gol. È difficile da digerire il rigore ma gli episodi ci stanno girando male”

