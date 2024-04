Gara dell’anno? Di sicuro la Conference è il vero spartiacque. Vincere per dare un senso alla stagione 

C’è già chi la definisce “gara dell’anno”, in un momento clou della stagione come quello attuale. Il classico modo di parlare di una partita che vale tanto, tantissimo nell’economia di una stagione. Uscire a mani vuote, infatti, dalla gara con il Viktoria Plzen sarebbe un brutto colpo e anche la piazza l’ha capito, invitando tutti allo stadio.

Superare il turno in Europa non significa soltanto procedere nel cammino, ma anche dare un senso a una stagione che altrimenti rischia mestamente di spegnersi. Per rivedere i viola in Europa anche il prossimo anno bisognerà necessariamente passare dalle coppe, visto che in campionato la distanza si è acuita. A questa squadra servono autostima e fiducia: domani servirà fare la partita e confidare nelle proprie qualità. Lo scrive La Nazione.