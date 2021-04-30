Gamberini: "La Fiorentina non è in lotta per la retrocessione. Pezzella? Difficile da sostituire"

Le parole di Alessandro Gamberini ai microfoni di Pentasport

Alessandro Gamberini, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi in particolar modo sulle prestazioni di German Pezzella. Ecco le sue parole:

MOMENTO FIORENTINA "Credo che la Fiorentina sia uscita da un momento complicato grazie alle ultime partite. Non riesco a vederla implicata direttamente nella lotta retrocessione".

PEZZELLA "Vedo le cose da lontano ed è difficile dare un giudizio preciso, è un giocatore solitamente di grande affidabilità. Difficilmente la Viola potrà privarsene senza un sostituto di assoluto livello. A volte ha offerto prestazioni altalenanti, ma può essere anche a causa degli effetti del Covid su questo calcio. A volte anche i problemi personali possono influenzare una stagione".

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