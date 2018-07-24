Gallo: "Pjaca ancora alla Juve? Perché lui vuole la Fiorentina, ma manca accordo tra club"
Nicola Gallo, cronista che segue il mondo Juve per Radio Sportiva, ha fatto il punto sulla situazione Marko Pjaca: "Se è ancora alla Juve un motivo c'è. I bianconeri vorrebbero darlo in prestito con o...
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2018 18:04
Nicola Gallo, cronista che segue il mondo Juve per Radio Sportiva, ha fatto il punto sulla situazione Marko Pjaca: "Se è ancora alla Juve un motivo c'è. I bianconeri vorrebbero darlo in prestito con obbligo di riscatto e ci sono diverse pretendenti, ma tutto è bloccato dal fatto che il giocatore vuole la Fiorentina. Il corto circuito nasce qui: la Juventus non è disposta a cederlo alle condizioni di Corvino e qui si crea lo stallo".