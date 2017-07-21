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Galli: "Quello che sta accadendo è imbarazzante, i giocatori si devono prendere le proprie responsabilità"

Questa mattina sulle pagine del Corriere Fiorentino possiamo trovare l'intervista dell'ex portiere della Fiorentina Galli. Queste le sue parole..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2017 11:44
Galli: "Quello che sta accadendo è imbarazzante, i giocatori si devono prendere le proprie responsabilità" -
Rassegna Stampa
Fiorentina
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Questa mattina sulle pagine del Corriere Fiorentino possiamo trovare l'intervista dell'ex portiere della Fiorentina Galli. Queste le sue parole:  "Quello che sta accadendo è incredibile, è una situazione imbarazzante, sembra una storia di fantascienza. Il calcio è cambiato tanto da quando giocavo io, tanto. È dura dire dove stia la colpa, anche se ormai l’atteggiamento dei giocatori non mi sorprende più di tanto, è una sconfitta per tutti questa situazione. Soprattutto per i tifosi che perdono calciatori che credevano potessero diventare dei riferimenti per la squadra.Diciamo che c’è una mancanza di rispetto di fondo da parte di quei calciatori che fanno il tira e molla, nei confronti di tutti. Ma anche lì si vede vedere la società cosa ha detto e comunicato loro. Non esiste che un calciatore non si presenti agli allenamenti, non deve mai venire meno l’impegno firmato sul contratto: si allenano e semmai si prendono i fischi. Devono prendersi queste responsabilità, fa parte delle loro scelte e del loro lavoro".

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