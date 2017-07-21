Galli: "Quello che sta accadendo è imbarazzante, i giocatori si devono prendere le proprie responsabilità"

Questa mattina sulle pagine del Corriere Fiorentino possiamo trovare l'intervista dell'ex portiere della Fiorentina Galli. Queste le sue parole..

Questa mattina sulle pagine del Corriere Fiorentino possiamo trovare l'intervista dell'ex portiere della Fiorentina Galli. Queste le sue parole: "Quello che sta accadendo è incredibile, è una situazione imbarazzante, sembra una storia di fantascienza. Il calcio è cambiato tanto da quando giocavo io, tanto. È dura dire dove stia la colpa, anche se ormai l’atteggiamento dei giocatori non mi sorprende più di tanto, è una sconfitta per tutti questa situazione. Soprattutto per i tifosi che perdono calciatori che credevano potessero diventare dei riferimenti per la squadra.Diciamo che c’è una mancanza di rispetto di fondo da parte di quei calciatori che fanno il tira e molla, nei confronti di tutti. Ma anche lì si vede vedere la società cosa ha detto e comunicato loro. Non esiste che un calciatore non si presenti agli allenamenti, non deve mai venire meno l’impegno firmato sul contratto: si allenano e semmai si prendono i fischi. Devono prendersi queste responsabilità, fa parte delle loro scelte e del loro lavoro".