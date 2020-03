L’ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato a La Nazione della pausa forzata del campionato a causa del Coronavirus. “Per Iachini – ha detto – è come preparare una nuova stagione, più corta, ma nuova. Con un vantaggio non da poco: che conosce già il parco giocatori a disposizione. Credo che i giocatori riusciranno a mantenersi professionali, sia dal punto di vista degli allenamenti che dell’alimentazione: anche per loro è una chance utile per recuperare energie fisiche e mentali”.