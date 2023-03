Galli: “Milenkovic fatica a muoversi con la linea. Avrei preferito non ci fosse la pausa nazionali”

A Lady Radio, l’ex portiere viola Giovanni Galli ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Fiorentina: “Vincere aiuta a vincere e in questo momento la squadra di Italiano viaggiava sull’onda dell’entusiasmo, avrei preferito che non ci fosse la sosta per le Nazionali. Comunque questa pausa servirà ai giocatori per ricaricare le pile al massimo in vista di un finale di stagione in cui si giocheranno traguardi importanti. Milenkovic è un ottimo difensore ma, a differenza di altri compagni di reparto, fa più fatica a muoversi con la linea. Non è velocissimo, ma è un giocatore di valore. Nella Fiorentina si deve difendere in maniera collettiva e lui in questo fa fatica”.

DALIC PARLA DI BREKALO