Galli: “Italiano mette in preventivo di rischiare qualcosa per vincere le partite, la piazza chiede chiarezza”

Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Radio anch’io sport queste le parole: “Italiano è un allenatore in crescita che a Firenze ha fatto molto bene, con alti e bassi ma ha reso una squadra che era depressa una squadra protagonista, adesso dovrebbe andare al Napoli e penso se lo meriti. La piazza di Firenze è una piazza esigente e adesso chiede chiarezza, vuole sapere se ci sarà o no il salto di qualità, sicuramente la morte di Barone non aiuta in questo senso. Nella Fiorentina è tutto in divenire sia di Pradè che dell’allenatore. Italiano mette in preventivo di rischiare qualcosa per cercare di vincere la partita.

ANTOGNONI COMPIE 70 ANNI