Galli: "Giusto che Lafont sbagli, deve migliorare tanto. Simeone è nel cuore della gente, ma ora.."

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato l'ex portiere di Fiorentina e Milan Giovanni Galli. Queste le sue parole: “La Fiorentina è una squadra che nel complesso sta facendo..

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato l'ex portiere di Fiorentina e Milan Giovanni Galli. Queste le sue parole: “La Fiorentina è una squadra che nel complesso sta facendo bene,fa divertire e si sta formando. Questa squadra non deve ascoltare niente e nessuno al di fuori di Pioli, che sta allenando bene e sta facendo crescere i giocatori. Lafont? Questo ragazzo è dentro la partita per tutti i novanta minuti, e lo ha dimostrato con quella parata su Leiva fuori area. Però non dimentichiamoci che ha soli 19 anni e deve sbagliare. Tecnicamente deve ancora lavorare molto, soprattutto sul posizionamento delle mani. Ho notato che tiene i gomiti troppo aperti. Simeone? Corre troppo. L’anno scorso poteva starci, perché era il primo anno e dovevi entrare nel cuore dei tifosi. Ora però bisogna che i numeri tornino e che lui arrivi all’occasione decisiva meno stanco”