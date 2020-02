L’ex portiere Giovanni Galli ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Lady Radio: “Sinceramente dopo la sconfitta contro l’Atalanta mi sono un po’ preoccupato – afferma – anche alla luce dei successi di chi sta sotto. Cutrone? Così è un giocatore perso, lui ha bisogno di stare in area per segnare. Drago? Inizialmente pensavo avesse delle colpe sul 2-1 dell’Atalanta, ma poi in tv ho visto che il rimbalzo del pallone non era stato regolare”.