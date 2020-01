Queste le parole rilasciate dall’ex portiere viola Giovanni Galli a Lady Radio: “Sul gol dell’1-1 è stato molto bravo Orsolini, Dragowski non ha colpe perchè intervenire lì era impossibile. Lui aveva messo la barriera con due uomini poi è intervenuto Iachini e ne ha messi tre a zona e gli altri in marcatura quindi non c’era più nessuno disponibile. Pensava che fosse una punizione di seconda e quindi ha tolto un uomo in barriera e messo al limite dell’area. Il tiro era perfetto penso comunque che se anche ci fossero stati due uomini in barriera sarebbe cambiato poco, forse però Orsolini avrebbe cambiato decisione, avrebbe messo la palla al centro. Per Dragowski intervenire oltre il primo palo è impossibile, era però nella posizione giusta”.