Intervenendo ai microfoni di Lady Radio, Giovanni Galli ha detto la sua sul momento viola: “Mi ha colpito la capacità della squadra di compattarsi e ripartire, una cosa che prima non si vedeva. Con Pioli prima e Montella poi c’erano tanti calciatori, a partire da Chiesa, che avevano quasi smesso di giocare. Non voglio dare colpe, dico solo che sono caratteri diversi: uno come Iachini ti conquista, gli altri due forse sono più bravi ma ci entri meno facilmente in sintonia”.