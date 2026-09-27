Galbiati: "Oulai deve fare più attenzione, è un giocatore da migliorare in molti aspetti"

L'ex difensore è dubbioso sul rendimento del giocatore ivoriano

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Lady Radio, Roberto Galbiati — ex difensore della Fiorentina e oggi opinionista — ha espresso il proprio punto di vista sul momento attuale del club gigliato.

Il giudizio su Oulai Galbiati ha riservato parole molto positive per il giovane ivoriano: “È un profilo che apprezzo molto, anche se condivido il pensiero di Vanoli: Oulai deve imparare a gestire meglio le situazioni e mettere più razionalità nel suo gioco. Ha margini di miglioramento su diversi aspetti, ma le sue potenzialità sono indiscutibili. Mette in campo determinazione e grinta, ed è esattamente il tipo di calciatore che conquista subito la simpatia della piazza”.

Le perplessità sulla gestione dei giovani L'ex calciatore si è poi mostrato perplesso riguardo alle ultime cessioni relative al settore giovanile: “Ho fatto fatica a capire le decisioni su ragazzi come Balbo, Braschi e Amatucci. La Fiorentina trae grande beneficio dalla creazione di una squadra Under 23: avrebbe permesso di far crescere questi talenti 'in casa' e di incrementarne il valore di mercato, seguendo l'esempio di quanto fatto dalla Juventus nelle ultime stagioni”.