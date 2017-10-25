Galanti: "Chiesa è come una bottiglia di Barolo, migliora con il passare degli anni. E Pioli..."

Andrea Galanti, dichiarato miglior sommelier d'Italia del 2015, è stato raggiunto dai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Ci sono tanti giovani interessanti, mi auguro che Federico Chiesa continui su...

Andrea Galanti, dichiarato miglior sommelier d'Italia del 2015, è stato raggiunto dai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Ci sono tanti giovani interessanti, mi auguro che Federico Chiesa continui sulla strada iniziata l'anno scorso. È un ragazzo molto quadrato che sa come si fa il professionista".

Prosegue con un paragone vinicolo: "Dovessi paragonare Chiesa a una bottiglia di vino direi Bartolo Mascarelli, un grande Barolo buonissimo fin da subito ma ancora meglio dopo dopo anni".

E conclude con un pensiero su Pioli: "Stefano Pioli è un amante di cibo e vino, anche se preferisce lo champagne".