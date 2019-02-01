"Gabriel mi chiese di andare con lui alla Roma. Vi racconto com'è nata la mitraglia..."

Lo storico massaggiatore della Fiorentina degli anni 90 Luciano Dati ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Parlo spesso con Gabriel, quando guardo i suoi video su YouTube mi viene da pianger...

Lo storico massaggiatore della Fiorentina degli anni 90 Luciano Dati ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Parlo spesso con Gabriel, quando guardo i suoi video su YouTube mi viene da piangere. Siamo stati nove anni insieme, fino a quando non andò alla Roma, mi chiese di seguirlo ma io gli risposi che volevo restare alla Fiorentina. Ma anche a Roma e Milano gli ho curato le caviglie. Il più bel ricordo è sicuramente il gol a Wembley, ma anche quello al Barcellona. Vi racconto com'è nato il gesto della mitraglia, avevo fatto la mia maglia, 007 con la pistola, gli dissi di spararmi quando faceva gol. E in quel modo nacque la mitraglia"