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G. Sportivo, squalificati Badelj e Milenkovic. Saranno assenti contro il Chievo Verona

La Fiorentina dovrà fare a meno di Milan Badelj e Nikola Milenkovic nella partita di domenica che vedrà incontrarsi Fiorentina e Chievo Verona. Queste le note ufficiali del giudice sportivo:

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2018 16:00
G. Sportivo, squalificati Badelj e Milenkovic. Saranno assenti contro il Chievo Verona - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
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