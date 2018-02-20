G. Sportivo, squalificati Badelj e Milenkovic. Saranno assenti contro il Chievo Verona
La Fiorentina dovrà fare a meno di Milan Badelj e Nikola Milenkovic nella partita di domenica che vedrà incontrarsi Fiorentina e Chievo Verona. Queste le note ufficiali del giudice sportivo:
A cura di Redazione Labaroviola
20 febbraio 2018 16:00
MILENKOVIC Nikola (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BADELJ Milan (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).