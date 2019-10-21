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G. Nani: "Brescia-Fiorentina sarà una bellissima partita. Spero vincano le rondinelle"

“Tra Brescia e Fiorentina immagino una bellissima partita da vedere, sono due squadre che giocano a calcio. Se ha spazio il Brescia può farti male...”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 12:28
G. Nani: "Brescia-Fiorentina sarà una bellissima partita. Spero vincano le rondinelle" -
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“Tra Brescia e Fiorentina immagino una bellissima partita da vedere, sono due squadre che giocano a calcio. Se ha spazio il Brescia può farti male...”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo delle Rondinelle, Gianluca Nani. Dopo un inizio stentato ha trovato la giusta quadratura. Come detto, stasera immagino una partita bella da vedere, difficile per entrambe. Per questioni di affetto spero vinca il Brescia, ma è una partita che si presta alla tripla. Verrebbe da dire che gli attaccanti decideranno la gara. Se dici Chiesa e Ribery è difficile che sbagli, il Brescia è anche pericoloso come collettivo non solo con i vari Donnarumma e Balotelli".

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