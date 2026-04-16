Futuro Vanoli? Gazzetta: “Sa che le società si guardano intorno e che i cambiamenti fanno parte del gioco”

Firenze è casa sua da novembre, da quando è diventato allenatore della Fiorentina

Firenze è casa sua dal mese di novembre, da quando è diventato ufficialmente l'allenatore della Fiorentina e ancor più lo è il Viola Park perché Paolo Vanoli non ha mai nemmeno preso un'abitazione in città ed è sempre rimasto a vivere all'interno del centro sportivo del club: «Forse mi butteranno fuori dal Viola Park a giugno» dice ridendo il tecnico.

Vanoli è nel calcio da tanti anni, sa come vanno le cose, che le società si guardano intorno e che i cambiamenti fanno parte del gioco. E ha preso con filosofia anche gli applausi del Franchi per Maurizio Sarri lunedì sera: «Credo che cia stato anche hello vedere i nostri tifosi acclamare Sarri, anche se era il tecnico avversario perché lui è un grande maestro». Lo riporta La Gazzetta dello Sport.