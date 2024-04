Futuro? Non ora. Italiano non vuole sentire parlare né del suo né di quello dei calciatori. Obiettivo? Trofeo 

“Guai a parlare di futuro”. Chiedetelo a chi vive accanto a Vincenzo Italiano fuori o dentro al Viola Park. In questo momento conta soltanto il presente, il resto sono solo distrazioni. Non vuole sentir parlare ne di futuro suo e nemmeno di quello dei suoi tesserati. Quello che conta in questo momento è il campo. La Fiorentina ha un obiettivo chiaro: regalare a Joe Barone un trofeo, Coppa Italia o Conference League che sia. Il modo migliore per ricordare il direttore sportivo viola, ma non solo. In questo modo, Vincenzo Italiano saluterebbe alla perfezione la Fiorentina e Firenze dopo questi tre anni. L’unica cosa certa in questo momento, è che questa squadra non può essere distratta dal campo e dal presente. Il resto, poi, si vedrà. Lo scrive La Nazione.

