IL FUTURO DI KALINIC SI DECIDE A LONDRA, DOMANI L'INCONTRO. CHI CI SARÀ...

Incontro domani o, al più tardi, dopodomani. Possibile dilazione dei pagamenti per aggirare gli ostacoli del governo cinese

Il corrieredellosport.it offre un interessante spunto per quanto riguarda il futuro dell'attaccante della Fiorentina Nikola Kalinic.

"Incontro a Londra (domani o, al più tardi dopodomani) per decidere il futuro di Nikola Kalinic. Ad aspettare l'attaccante croato ci sono il Tianjin Quanjian, Fabio Cannavaro e i soldi del campionato cinese. E' notizia degli ultimi giorni, infatti, che il governo in Cina ha deciso per uno stop alle spese folli nel calcio, e la società di Cannavaro non può pensare, al momento, di muovere somme troppo elevate (circa 50 milioni per la Fiorentina e 12 a stagione per il giocatore). Possibile una dilazione dei pagamenti per aggirare l’ostacolo.

All'incontro londinese parteciperannoper lae un rappresentante del. Per la Fiorentina, e per lo stesso Kalinic, ci sarà da capire se la soluzione proposta sarà percorribile, così da poter chiudere la trattativa. Per Kalinic, 29 anni da poco (è nato il 5 gennaio a Salona), c'è la possibilità di decuplicare il proprio stipendio (1,2 i milioni percepiti a Firenze), per la Fiorentina, che aveva preso Kalinic dal Dnipro per circa 7 milioni nell’estate del 2015, c’è in ballo una plusvalenza monstre in un momento decisivo del mercato".Inoltre sembra che, almeno nella giornata di oggi, non ci sia stato alcun confronto tra l'attaccante croato ed il suo allenatore Paulo, come invece era stato auspicato nei giorni scorsi.Fonte: