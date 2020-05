Il piccolo Seif, figlio di Ribery, ha 8 anni e fa parte delle giovanili della Fiorentina: “Mi piacciono le maglie viola – ha raccontato – e un giorno voglio essere bravo come mio padre. Allenarsi con papà è difficile, ma è anche tanto divertente”.

I suggerimenti di papà Franck: “Deve lavorare anche col piede destro, non è che gli servirà solo per guidare. Adoro insegnare ai bambini. Spiego molto. E se si commettono errori non è certo un problema. Sarebbe bellissimo se Seif diventasse un professionista, ma c’è tempo. E se così non fosse, non sarebbe un cruccio”.

Lo riporta il Corriere dello Sport.