Futuro ancora incerto per Biraghi. Accostato nei mesi scorsi all'Inter ma i viola hanno avviato i contatti...

Il futuro di Cristiano Biraghi è ancora da chiarire. Alla Fiorentina dall’estate 2017, negli scorsi mesi il terzino mancino era stato accostato a diversi club, Inter compresa. Adesso non ci sono certe...

A cura di Redazione Labaroviola 10 luglio 2019 09:19

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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