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Fuser: "Fiorentina, Torino e Bologna si giocano un posto in Conference League, la Lazio è superiore"

Diego Fuser ex di Fiorentina e Torino ha rilasciato un intervista a Tuttosport, dove parlando delle ambizioni europee del Torino ha citato anche la Fiorentina, questa lo spezzone:L’obiettivo di un pos...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2024 11:38
Fuser: "Fiorentina, Torino e Bologna si giocano un posto in Conference League, la Lazio è superiore" -
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Diego Fuser ex di Fiorentina e Torino ha rilasciato un intervista a Tuttosport, dove parlando delle ambizioni europee del Torino ha citato anche la Fiorentina, questa lo spezzone:

L’obiettivo di un posto in Europa è realizzabile?
«Ci sarà da soﬀrire come sempre, ma dico di sì. Chiaramente ci sono 6-7 squadre superiori al Toro, che se la gioca con Fiorentina e Bologna per un posto in Conference League. Ecco perché non drammatizzerei per la sconfitta interna contro la Lazio, che resta per organico un gradino sopra ai granata».

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