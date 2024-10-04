Fuser: "Fiorentina, Torino e Bologna si giocano un posto in Conference League, la Lazio è superiore"
Diego Fuser ex di Fiorentina e Torino ha rilasciato un intervista a Tuttosport, dove parlando delle ambizioni europee del Torino ha citato anche la Fiorentina, questa lo spezzone:L’obiettivo di un pos...
Diego Fuser ex di Fiorentina e Torino ha rilasciato un intervista a Tuttosport, dove parlando delle ambizioni europee del Torino ha citato anche la Fiorentina, questa lo spezzone:
L’obiettivo di un posto in Europa è realizzabile?
«Ci sarà da soﬀrire come sempre, ma dico di sì. Chiaramente ci sono 6-7 squadre superiori al Toro, che se la gioca con Fiorentina e Bologna per un posto in Conference League. Ecco perché non drammatizzerei per la sconfitta interna contro la Lazio, che resta per organico un gradino sopra ai granata».
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