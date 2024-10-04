Fuser: "Fiorentina, Torino e Bologna si giocano un posto in Conference League, la Lazio è superiore"

Diego Fuser ex di Fiorentina e Torino ha rilasciato un intervista a Tuttosport, dove parlando delle ambizioni europee del Torino ha citato anche la Fiorentina, questa lo spezzone:L’obiettivo di un pos...

Diego Fuser ex di Fiorentina e Torino ha rilasciato un intervista a Tuttosport, dove parlando delle ambizioni europee del Torino ha citato anche la Fiorentina, questa lo spezzone:

L’obiettivo di un posto in Europa è realizzabile?

«Ci sarà da soﬀrire come sempre, ma dico di sì. Chiaramente ci sono 6-7 squadre superiori al Toro, che se la gioca con Fiorentina e Bologna per un posto in Conference League. Ecco perché non drammatizzerei per la sconfitta interna contro la Lazio, che resta per organico un gradino sopra ai granata».

LE PAROLE DI KEAN

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