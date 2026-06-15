Furto a casa di Kean a Campo di Marte: Bottino di circa 300mila euro tra orologi e preziosi

L'attaccante viola è stato vittima di un furto nel proprio appartamento nel fiorentino

Ancora un furto mirato ai danni di un calciatore nella città di Firenze. Questa volta i malviventi hanno svaligiato la casa di Moise Kean, centravanti della Fiorentina e dell'Italia, situata nella zona di Campo di Marte. Il bottino è ingente: i ladri sono scappati con svariati orologi di alta gamma e diversi gioielli, per un valore totale stimato inizialmente intorno ai 300mila euro.

In base ai primi accertamenti delle forze dell'ordine, la banda è riuscita a fare irruzione nella proprietà passando dal retro dell'edificio, per poi muoversi con estrema precisione all'interno delle stanze, sapendo esattamente dove cercare la refurtiva. L'appartamento preso di mira si trova all'interno dello stesso condominio che in passato era stato la residenza dell'ex difensore gigliato Nikola Milenković. Moise Kean, che si trova fuori dall'Italia, non era in casa al momento del colpo; non appena farà ritorno a Firenze verrà convocato dai militari per stilare l'inventario definitivo degli oggetti rubati e stabilire la cifra esatta del danno subìto.

Nel corso della mattinata, gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri hanno effettuato tutti i sopralluoghi e i rilievi tecnici nell'abitazione, a caccia di impronte digitali o tracce biologiche lasciate dai colpevoli. Parallelamente, gli inquirenti hanno già prelevato le registrazioni delle telecamere di sicurezza pubbliche e private della zona per mappare la fuga dei ladri e verificare l'ipotesi di un colpo studiato a tavolino da parte di professionisti a conoscenza dei beni presenti in casa.