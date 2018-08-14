Furia Gasperini: "Mercato triste e molto esiguo, sono arrivati giovani non pronti. Non siamo competitivi"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta e ex bianconero, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro l'Hapoel Haifa in Europa League, sfogandosi in relazione al mercato neraz...

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta e ex bianconero, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro l'Hapoel Haifa in Europa League, sfogandosi in relazione al mercato nerazzurro: "Il mercato purtroppo è stato molto triste e molto esiguo, la squadra per questo è in difficoltà. La società sa di cosa c'è bisogno perché l'ho sempre detto, ha messo a disposizione un budget importante ma sono arrivati tanti giovani che non sono ancora pronti. La rosa, così com'è, difficilmente può essere competitiva su più fronti: se le aspettative sono quelle di ripetere le due annate precedenti, forse ci vuole un allenatore più bravo".