Furia Della Valle contro i tifosi, la proprietà marchigiana sta pensando di lasciare? La risposta...

Andrea Della Valle e il suo sfogo dopo la partita hanno rimandato tutto a fine anno. E i tifosi non l'hanno presa bene...

La rabbia e la delusione espressa ieri da Andrea Della Valle al termine della sfida contro il Sassuolo ha creato polemica tra i tifosi viola.La famiglia al momento non starebbe pensando di cedere la Fiorentina e di chiudere col calcio mentre è sicuramente delusa dal clima che si è creato. Il numero uno dei viola ha dato appuntamento al termine del campionato per parlare del futuro. Negli ultimi mesi il club ha presentato il progetto del nuovo stadio, altro elemento che fa pensare che l’addio dell’attuale gestione a Firenze è ben lontano. Così riporta la Gazzetta dello Sport.