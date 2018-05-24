Frey: "Torno a vestirmi di viola, nasce un nuovo progetto con la Fiorentina"

Questo quello che ha scritto Sebastian Frey sul suo profilo Instagram: “Ho il piacere di comunicarvi che domenica 27 maggio farò la mia prima partita con le GLORIE VIOLA …. parte questo progetto belli...

Questo quello che ha scritto Sebastian Frey sul suo profilo Instagram: “Ho il piacere di comunicarvi che domenica 27 maggio farò la mia prima partita con le GLORIE VIOLA …. parte questo progetto bellissimo dove cercheremo di coinvolgere tutti gli ex giocatori che hanno indossato questa maglia importante !! Vogliamo tenere sempre vivo la storia di questa squadra è di questa città…”