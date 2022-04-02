Frey torna al Franchi: "Finalmente a casa. Attratto dal canto dei tifosi viola come Ulisse dalle sirene"

Sebastian Frey festeggia il suo ritorno al Franchi attraverso un post su Instagram

Sebastian Frey tornerà nella sua casa dopo tanto tempo, in occasione del derby tra Fiorentina e Empoli di domani. L’ex portiere viola, da sempre molto legato alla maglia viola ed alla città di Firenze, ha annunciato così il suo ritorno con un post su Instagram: “Percorrere il tunnel passo dopo passo e avvicinarsi sempre più alla luce del suo fondo. Attratto dal canto dei tifosi come Ulisse dalle sirene, ti ritrovi a passeggiare sul prato verse e a canticchiare insieme a tutti i sostenitori viola. L’imperativo è sempre stato lo stesso: non deluderli! Finalmente a casa, vi aspetto domani alle 12.30"

Ecco il post apparso sul profilo del grande Sebastian Frey.

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