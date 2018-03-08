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Frey: "La Fiorentina da oggi non avrà undici ma dodici giocatori in campo, sono molto triste"

Sebastien Frey, presente al funerale di Davide Astori, ha rilasciato alcune brevi ma toccanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Oggi è un giorno molto triste. Davide è un esempio di profession...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 17:35
Frey: "La Fiorentina da oggi non avrà undici ma dodici giocatori in campo, sono molto triste" -
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Sebastien Frey, presente al funerale di Davide Astori, ha rilasciato alcune brevi ma toccanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Oggi è un giorno molto triste. Davide è un esempio di professionalità e bontà. È la prima volta che tutto il mondo del calcio si è riunito per ricordare questo ragazzo. Da oggi la Fiorentina non avrà undici ma dodici giocatori in campo".

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