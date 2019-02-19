Frey: "Inaccettabile sentire che Chiesa venga definito ladro, simulatore e maleducato"

Su instagram, l'ex portiere viola Frey ha voluto difendere Federico Chiesa. Questo il suo pensiero:Mi sento di scrivere per prendere le difese di @fedexchiesa dopo i continui attacchi pesanti nei suoi...

Su instagram, l'ex portiere viola Frey ha voluto difendere Federico Chiesa. Questo il suo pensiero:

Mi sento di scrivere per prendere le difese di @fedexchiesa dopo i continui attacchi pesanti nei suoi confronti.... penso che per il giudizio sportivo lascio a chi di dovere analizzare le prestazioni sul campo ( considerando il padre con la carriera gloriosa che ha con cui si confronta sicuramente per migliorare ) ... quello che non accetto e sentire che è un maleducato, simulatore, ladro .................

Questo ragazzo probabilmente sarà il futuro della nazionale italiana, e il presente della @acffiorentina e del calcio italiano!!!!! Per il bene della serie A e non solo questi ragazzi vanno tutelati e protetti !!!!!!