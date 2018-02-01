Frey: "Auguri Batigol, vera bandiera viola. Quanto hai mitragliato con questa maglia..."
Sebastien Frey, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto personalmente augurare buon compleanno ad un'altra leggenda viola, ossia Gabriel Omar Batistuta. Questo il messaggio che accompagna una c...
A cura di Redazione Labaroviola
01 febbraio 2018 12:43
Sebastien Frey, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto personalmente augurare buon compleanno ad un'altra leggenda viola, ossia Gabriel Omar Batistuta. Questo il messaggio che accompagna una celebre foto del Re Leone, intento ad esultare con l'ormai storico gesto della mitraglia: "Hai mitragliato 151 volte con questa maglia .... vera bandiera Viola !!!! Auguri @gabriel_batistuta re leone per i tuoi 49 anni !!! #batigol #batiday#felizcumple #fiorentina #leggenda #viola #campione #calcio".