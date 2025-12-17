17 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:40

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Frecciatina Kean?: “Gesù era perfetto e lo odiavano. Non basare il tuo valore su ciò che pensano”

17 Dicembre · 14:08

"Dedica la tua vita al servizio di Dio e al cammino nella Sua volontà"

Questa mattina sui social dell’attaccante della Fiorentina Moise Kean è apparso un post criptico, che sa tanto di ‘frecciatina’ ad alcuni componenti della squadra, oppure verso qualche tifoso viola, che fino ad oggi lo ha criticato per le prestazioni in campo non proprio esaltanti. Altra lettura che possiamo dare, è la fede, sempre molto presente nella propria vita, anche al di fuori del rettangolo di gioco. Queste le parole del post condiviso dal centravanti azzurro: “Gesù era letteralmente perfetto e la gente lo odiava ancora. Non basare il tuo valore su ciò che gli altri pensano di te. Dedica la tua vita al servizio di Dio e al cammino nella Sua volontà”. Di seguito vi mostriamo l’immagine del post:

