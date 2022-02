Frati: ”Vlahovic? Scelta finanziariamente sensata, ora Italiano dovrà essere bravo Italiano”

Luca Frati, già firma de La Nazione è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb, analizzando ed esprimendo il proprio parere in merito alla vicenda Dusan Vlahovic. Queste le sue parole: ”Sotto l’aspetto finanziario è stata un’operazione eccellente visto che il club incasserà circa 80 milioni di euro. A livello tecnico non si era mai visto in tanti anni che a gennaio fosse ceduto il capocannoniere della A, oltretutto alla ‘nemica’ Juventus. Ora occorrerà vedere se Italiano sarà così bravo ad organizzare una Fiorentina bella e produttiva anche senza il serbo. Quanto a Commisso è un imprenditore formidabile però il calcio è questo, quando un grande industriale acquista una società di calcio sa benissimo che può essere sottoposto a delle critiche. Invece lui ed altri imprenditori e presidenti paiono essere allergici alle critiche dei tifosi e dei giornalisti. Credo sia stato uno sfogo prevedibile ma quando si acquista una società di calcio è inevitabile che ci sia qualcuno che può contestare o non essere d’accordo. Certo, alcuni striscioni sono deprecabili e da condannare. Non credo che Commisso comunque arriverà a gesti clamorosi. Ha fatto investimenti nel centro sportivo e nella Fiorentina ed è normale che ci sia amarezza e stanchezza.. Se poi la squadra entra in Europa i malumori passeranno in fretta anche se non sarà facile raggiungere l’obiettivo”.

COMMISSO VUOLE IL PARCHEGGIO AL VIOLA PARK, SERVE ESPROPRIO DEI TERRENI. RISCHIO TEMPI LUNGHI?