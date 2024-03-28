Franchi sold out contro il Milan la Fiorentina ringrazia: "Grazie di cuore, sarà un tripudio di emozioni"

La Fiorentina ha comunicato il sold out del Franchi per Fiorentina-Milan e ha ringraziato i propri tifosi per il risultato raggiunto

La Fiorentina tramite i propri canali social ha fatto sapere che il Franchi sarà sold out per la partita contro il Milan e ha voluto ringraziare i propri tifosi, queste le parole: "La passione dei nostri tifosi ha fatto la differenza! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario sold out. Il Franchi sarà un tripudio di emozioni! Forza Viola!

ECCO QUANDO RIENTRANO I NAZIONALI VIOLA

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