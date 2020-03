Come avevamo visto dall’inchiesta portata avanti nei giorni scorsi, vanno ristrutturati i piloni, c’è da da procedere con i lavori di riverniciatura e di impermeabilizzazione del cemento armato laddove si sono formate infiltrazioni, non essendoci copertura. Le risorse economiche, è stato spiegato, sono già stata stanziate: la conferma è arrivata da Fabio Giorgetti, presidente della Commissione Cultura e Sport di Palazzo Vecchio. «La manutenzione straordinaria prevista per il 2020 si aggira, per le spettanze del Comune, intorno al milione e 900 mila euro. Tutte le parti (lo dice indicando la vernice anticorrosiva ben evidente in alcune parte della struttura, ndr) segnate in blu sono segno che l’amministrazione mantiene tutto in sicurezza». Lo riporta Il Corriere dello Sport.