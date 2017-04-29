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Di Francesco: "A maggio parlerò del mio futuro, adesso non ho le idee chiare"

Idee chiare sul futuro? Se le avessi avute ne avrei parlato già oggi" così Eusebio Di Francesco in conferenza stampa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2017 17:53
Di Francesco: "A maggio parlerò del mio futuro, adesso non ho le idee chiare" -
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Eusebio Di Francesco è il grande favorito per la panchina della Fiorentina a partire dalla prossima stagione, oggi in conferenza stampa ha parlato l'allenatore del Sassuolo, queste le sue parole: "A maggio parlerò del mio futuro e di quello che farò. Idee chiare? Se le avessi avute ne avrei parlato adesso, se ho detto maggio è perché adesso ancora non le ho"

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