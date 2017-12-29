Di Francesco: "Badelj alla Roma? Vi rispondo dopo la sosta, ora non mi interessa altro..."
Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha risposto in conferenza stampa circa la possibilità che Milan Badelj approdi ai giallorossi in gennaio: "Sono in piena sintonia col direttore sportivo - ha...
A cura di Redazione Labaroviola
29 dicembre 2017 16:33
Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha risposto in conferenza stampa circa la possibilità che Milan Badelj approdi ai giallorossi in gennaio: "Sono in piena sintonia col direttore sportivo - ha detto - parlare di mercato in questo momento non mi interessa. Devo sistemare la mia squadra e pensare al Sassuolo e a portare a casa i 6 punti prima della sosta. Poi avanti ne parleremo, si può cambiare idea, voi siete maestri in queste cose. Il mercato è l'ultimo dei miei pensieri"