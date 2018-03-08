FOTO, Tantissimi tifosi aspettano allo stadio Franchi il passaggio del corpo di Astori
Sono tantissimi i tifosi viola che sono già fuori allo stadio Franchi per aspettare il passaggio della salma di Davide Astori prima della cerimonia a Santa Croce. Ecco le foto del Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 08:59
Sono tantissimi i tifosi viola che sono già fuori allo stadio Franchi per aspettare il passaggio della salma di Davide Astori prima della cerimonia a Santa Croce. Ecco le foto del Franchi