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FOTO, Tantissimi tifosi aspettano allo stadio Franchi il passaggio del corpo di Astori

Sono tantissimi i tifosi viola che sono già fuori allo stadio Franchi per aspettare il passaggio della salma di Davide Astori prima della cerimonia a Santa Croce. Ecco le foto del Franchi 

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 08:59
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Sono tantissimi i tifosi viola che sono già fuori allo stadio Franchi per aspettare il passaggio della salma di Davide Astori prima della cerimonia a Santa Croce. Ecco le foto del Franchi

 

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