(FOTO) Striscione offensivo contro i DV appeso al Franchi: "Dopo 17 anni di menzogne adesso..."

L'addio dei Della Valle non è passato inosservato in città. In gruppo ciclone viola ha esposto nella notte questo pesante striscione contro Diego Della Valle. Nello striscione c’è scritto (testualment...

L'addio dei Della Valle non è passato inosservato in città. In gruppo ciclone viola ha esposto nella notte questo pesante striscione contro Diego Della Valle. Nello striscione c’è scritto (testualmente): “Per 17 anni hai tenuto una città in ostaggio con menzogne “Mamma Ebe” e “Scemi del villaggio”. L’immagine ti abbiamo toccato e come un sorcio sei scappato…infame”.