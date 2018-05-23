Foto, Balotelli si diverte in giro per Firenze. Impegno con la nazionale ma i rumors..

Pochi minuti fa tramite il suo profilo ufficiale Instagram, Mario Balotelli ha pubblicato un Instagram stories mentre prende in giro suo fratello Enok in una via in zona Porta a Prato in direzione Via...

Pochi minuti fa tramite il suo profilo ufficiale Instagram, Mario Balotelli ha pubblicato un Instagram stories mentre prende in giro suo fratello Enok in una via in zona Porta a Prato in direzione Viale Fratelli Rosselli. Da un fermo immagine del video, è chiara la via del centro fiorentino. C’entra la squadra viola? Oppure è solo in anticipo per la convocazione in Nazionale?

Gabriele Caldieron