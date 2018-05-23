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Foto, Balotelli si diverte in giro per Firenze. Impegno con la nazionale ma i rumors..

Pochi minuti fa tramite il suo profilo ufficiale Instagram, Mario Balotelli ha pubblicato un Instagram stories mentre prende in giro suo fratello Enok in una via in zona Porta a Prato in direzione Via...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
23 maggio 2018 20:27
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Pochi minuti fa tramite il suo profilo ufficiale Instagram, Mario Balotelli ha pubblicato un Instagram stories mentre prende in giro suo fratello Enok in una via in zona Porta a Prato in direzione Viale Fratelli Rosselli. Da un fermo immagine del video, è chiara la via del centro fiorentino. C’entra la squadra viola? Oppure è solo in anticipo per la convocazione in Nazionale?

Foto, Balotelli si diverte in giro per Firenze. Impegno con la nazionale ma i rumors..

Gabriele Caldieron

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