Foto, serata a Firenze per Borja Valero prima del big match Juventus - Inter. Ieri lo spagnolo è stato in centro
Serata fiorentina per Borja Valero che ieri è tornato a Firenze per qualche ora prima degli impegni con l'inter impegnata sabato sera nel big match contro la Juventus a Torino. Il giocatore spagnolo a...
A cura di Redazione Labaroviola
08 dicembre 2017 10:52
Serata fiorentina per Borja Valero che ieri è tornato a Firenze per qualche ora prima degli impegni con l'inter impegnata sabato sera nel big match contro la Juventus a Torino. Il giocatore spagnolo appena può fa ritorno nel capoluogo toscano, è successo spesso ultimamente e continuerà ad accadere dato il legame con la città e con il popolo viola. Ecco la foto di Borja con due ragazzini del Signa in un locale del centro fiorentino