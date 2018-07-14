Labaro Viola

(FOTO) Saponara su Instagram si emoziona per la dedica di una giovane tifosa

Nella giornata di oggi una giovane tifosa ha regalato a Saponara una foto con dietro una bella dedica. Il trequartista viola ha deciso di condividere questo regalo ricevuto su Instagram, mostrandosi p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 21:36
(FOTO) Saponara su Instagram si emoziona per la dedica di una giovane tifosa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
News
Fiorentina
Saponara
Condividi

Nella giornata di oggi una giovane tifosa ha regalato a Saponara una foto con dietro una bella dedica. Il trequartista viola ha deciso di condividere questo regalo ricevuto su Instagram, mostrandosi per altro molto emozionato.

Ecco la foto:

(FOTO) Saponara su Instagram si emoziona per la dedica di una giovane tifosa

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok