(FOTO) Saponara su Instagram si emoziona per la dedica di una giovane tifosa
Nella giornata di oggi una giovane tifosa ha regalato a Saponara una foto con dietro una bella dedica. Il trequartista viola ha deciso di condividere questo regalo ricevuto su Instagram, mostrandosi p...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 21:36
Nella giornata di oggi una giovane tifosa ha regalato a Saponara una foto con dietro una bella dedica. Il trequartista viola ha deciso di condividere questo regalo ricevuto su Instagram, mostrandosi per altro molto emozionato.
Ecco la foto: