(FOTO) Prima foto “in viola” per Pjaca alle visite mediche
L’attaccante croato Marko Pjaca è in questi minuti a Firenze presso la clinica “Fanfani” dove sta svolgendo le visite mediche. Eccolo nella prima foto con il viola al collo:Fonte immagine, ACF FIORENT...
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2018 11:03
L’attaccante croato Marko Pjaca è in questi minuti a Firenze presso la clinica “Fanfani” dove sta svolgendo le visite mediche. Eccolo nella prima foto con il viola al collo:
Fonte immagine, ACF FIORENTINA