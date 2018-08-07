Labaro Viola

(FOTO) Prima foto “in viola” per Pjaca alle visite mediche

L’attaccante croato Marko Pjaca è in questi minuti a Firenze presso la clinica “Fanfani” dove sta svolgendo le visite mediche. Eccolo nella prima foto con il viola al collo:Fonte immagine, ACF FIORENT...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2018 11:03
(FOTO) Prima foto “in viola” per Pjaca alle visite mediche -
News
Fiorentina
Primo Piano
Pjaca
Condividi

L’attaccante croato Marko Pjaca è in questi minuti a Firenze presso la clinica “Fanfani” dove sta svolgendo le visite mediche. Eccolo nella prima foto con il viola al collo:

Fonte immagine, ACF FIORENTINA

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok