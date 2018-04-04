FOTO, Pioli si fa fotografare con il bambino con la scritta sul volto di Astori

È stata una scena toccante nel corso della partita tra Udinese e Fiorentina, le regie televisive hanno immortalato un bambino con la faccia con la scritta con il nome di Astori. A fine partita il tecn...

A cura di Redazione Labaroviola 05 aprile 2018 00:25

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