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FOTO, Da Pioli al preparatore, tutta la Fiorentina entra in campo con la maglia di Astori

Bella la scelta della Fiorentina di entrare in campo per il riscaldamento pre gara con le maglia di Astori. Tutti, da Pioli al team manager Marangon fino ad arrivare ai calciatori e ai medici e massag...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 16:25
FOTO, Da Pioli al preparatore, tutta la Fiorentina entra in campo con la maglia di Astori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Squadra
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Squadra
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Bella la scelta della Fiorentina di entrare in campo per il riscaldamento pre gara con le maglia di Astori. Tutti, da Pioli al team manager Marangon fino ad arrivare ai calciatori e ai medici e massaggiatori. Ecco le foto di Labaroviola

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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