FOTO, Da Pioli al preparatore, tutta la Fiorentina entra in campo con la maglia di Astori

Bella la scelta della Fiorentina di entrare in campo per il riscaldamento pre gara con le maglia di Astori. Tutti, da Pioli al team manager Marangon fino ad arrivare ai calciatori e ai medici e massag...
Bella la scelta della Fiorentina di entrare in campo per il riscaldamento pre gara con le maglia di Astori. Tutti, da Pioli al team manager Marangon fino ad arrivare ai calciatori e ai medici e massaggiatori. Ecco le foto di Labaroviola
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2017, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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